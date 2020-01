TINDOUF : Un cambrioleur mis hors d’état de nuire

Les éléments du service de la police judiciaire de la 2ème sûreté urbaine de Tindouf viennent de mettre fin aux activités néfastes d’un cambrioleur. Il s’agirait du dénommé T.M.L, âgé de 19 ans à peine et aurait été identifié et interpellé en tant qu’auteur présumé d’un vol par effraction commis le 15 janvier dernier. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tindouf, les éléments du service de la police judiciaire auraient saisi une partie des objets volés. Le mis en cause sera prochainement présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Tindouf.