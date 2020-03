TINDOUF : Saisie de près de 10 tonnes de denrées avariées

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya de Tindouf vient de saisir près de 10 tonnes de denrées avariées au niveau de 2 dépôts de vente en gros et d’une chambre froide. C’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la conservation dans une chambre froide de viande blanche avarié que la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes s’est déplacée au lieu indiqué. Les agents de la DCP ont ainsi découvert plus de 5 tonnes de viande de poulets, de viandes de dindes et d’abats de volailles avariés. La seconde opération de saisie a été faite au niveau d’un dépôt de vente en gros où les agents de la DCP ont découvert plus de 3 tonnes de denrées avariées entre Yaourt et café ayant dépassé la date de péremption. Au niveau d’un autre dépôt de vente en gros, 1,3 tonne d’œufs, d’épices et de fromages avariés ont été saisis.