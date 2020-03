TINDOUF : Saisie de 33 210 litres d’huile destinés à la spéculation

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya de Tindouf vient de saisir, samedi dernier, une importante quantité de denrées alimentaires entre huile de table, semoule et pâtes, stockées au niveau d’un dépôt de vente en gros et destinées à la spéculation, en cette période de forte demande. C’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du stockage de produits alimentaires destinés à la spéculation que la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes s’est déplacée au lieu indiqué en compagnie des forces de l’ordre relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf. Les agents de la DCP ont ainsi découvert 6 642 bidons d’huile de table de contenance de 5 litres chacun et une importante quantité de semoule et de pâtes alimentaires.