TINDOUF : Saisie d’une tonne de kif traité

La vigilance des gendarmes gardes frontières, GGF, opérant dans la région de Tindouf à permis de déjouer une tentative d'introduction de 10 quintaux de kif traité à l'intérieur du territoire national. Cela s'est passé le week-end dernier. Les GGF qui ont pris en chasse une caravane composée de onze dromadaires se sont vus recourir aux armes lorsque l'un des deux chameliers a refusé d'obtempérer aux ordres de sommation. Il a été abattu et son compagnon arrêté. La quantité de drogue d'un pesant global de 10 quintaux était répartie dans 40 colis de 25 kg chacun. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie territorialement compétente pour remonter aux destinataires de cette importante quantité de drogue et démanteler ce réseau transnational de trafic de drogue. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les forces de sécurité ayant pour charge la défense du territoire national contre toute intrusion.