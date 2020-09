TINDOUF : Le wali visite le site du gisement de fer de Gara Djebilet

Le wali a annoncé que toutes les mesures administratives ont été prises afin d'agrandir la superficie de l'installation et donc d'augmenter sa production d'énergie solaire. Il a également vu l'état dans lequel se trouve le puits artésien qui sert à l'alimentation du village et donné instruction pour la réhabilitation de cet ouvrage et ordonné la construction d'une clôture de sécurité à cet endroit. Il s'est ensuite dirigé vers la base de vie de la société nationale de sidérurgie où un exposé technique lui a été présenté sur l’étude réalisée. Le wali de Tindouf a réitéré que le gisement de Gara Djebilet est considéré comme un projet stratégique par excellence et figure parmi les priorités du président de la République qui appelle à son exploitation urgente. Sur ce, le wali a exhorté tous les responsables à préparer tous les aspects qui fourniront toutes les conditions appropriées pendant le début de l'exploitation à commencer par l'eau, l'électricité et les routes, ce qui ne manquera pas de créer de nombreux emplois pour les jeunes de la région. M. Wali s’est ensuite rendu au Centre d’amplification d’Algérie Télécom et à la Poste, où il a recommandé le processus de connectivité de fibre optique, qui permet la garantie de la couverture de la zone et la fourniture de tous les services postaux aux citoyens dans de très bonnes conditions.