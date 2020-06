TINDOUF : Le wali sensibilise la population après le déconfinement

M. Mahiout Youssef wali de Tindouf s'est rendu, lundi dernier, en compagnie des autorités locales au niveau du centre de contrôle avancé dressé à l'entrée du territoire de la wilaya et à Hai Gsabi situé au centre-ville où il a procédé à la distribution de 1500 masques de protection à la population. Cette initiative s'inscrit dans les processus de sensibilisation du risque de propagation de la pandémie du virus corona et la nécessité du port obligatoire du masque de protection. Cette opération, la deuxième du genre, intervient après celle du 10 juin dernier, date à laquelle le wali de Tindouf s'est rendu au Centre de formation professionnelle Mohamed Belouizdad et à la Maison des jeunes de Baztami Radouan, où il a vu de près le processus de fabrication et de couture des masques par des associations, par des citoyens et par des citoyennes bénévoles. Le wali a encouragé ces initiatives locales et remercié tous les contributeurs à ce processus, qui permet aux citoyens d'être protégés par des masques lors de leurs déplacements à l'intérieur de la ville suivant les instructions et les recommandations des autorités supérieures visant à faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Au cours de tous les points de sa visite sur le terrain, le wali a distribué environ 3 000 masques à la population de Tindouf. Par ailleurs, au cours de la réunion de la cellule de crise tenue au niveau du cabinet du wali, M. Mahiout Youssef a donné des instructions strictes en ce qui concerne l'alimentation de l'ensemble des localités en eau potable, l'organisation de campagnes de nettoyage pour toutes les localités sans exception ainsi que la stérilisation de l'ensemble des établissements d'enseignement qui ont ouvert leurs portes aux citoyens afin d'inscrire leurs enfants pour la prochaine année scolaire. Le chef de l'exécutif a également souligné que la paie des agents chargés du nettoyage et de la collecte des ordures ménagères doit être versée à temps et ne pas tomber dans le problème précédent qui a conduit au retard du versement des salaires des travailleurs pendant plus de 11 mois. Problème qui a été récemment réglé.