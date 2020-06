TINDOUF : Le wali de Tindouf effectue une visite d'inspection sur le terrain

Lors de la dernière étape de la visite sur le terrain M. Mahiout Youssef, le wali de Tindouf s’est rendu, mardi , au Centre de formation professionnelle Mohamed Belouizdad et à la Maison des jeunes de Baztami Radouan, où il a vue de près le processus de fabrication et de couture des masques par des associations, par des citoyens et par des citoyennes bénévoles. Le wali a encouragé ces initiatives locales et remercié tous les contributeurs à ce processus, qui permet aux citoyens d'être protégés par des masques lors de leurs déplacements à l'intérieur de la ville suivant les instructions et les recommandations des autorités supérieures visant à faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Au cours de tous les points de sa visite sur le terrain, le wali a distribué environ 3 000 masques à la population de Tindouf. Dans une autre station de la visite sur le terrain, le wali s’est enquis de l'emplacement du projet de construction des entrepôts de refroidissement et de distribution de 5 000 mètres cubes à Tindouf Lotfi. Les travaux de ce projet inspecté par le wali sont en phase d’achèvement. Selon les explications détaillées qui ont été données sur le terrain au chef de l'exécutif, ces entrepôts de refroidissement et de distribution de 5 000 mètres cubes entreront en service à la fin du mois d'août prochain. Le wali a souligné à cette occasion l'importance de ce projet, qui est un gain pour la wilaya de Tindouf. Il l’aidera à améliorer sa capacité économique et à accroître ses échanges avec les pays voisins par le biais de la frontière algéro-mauritanienne.