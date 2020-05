TINDOUF : La wilaya clarifie la situation en ce qui concerne la levée du confinement

Le communiqué de presse de la cellule de communication de la wilaya de Tindouf publié samedi dernier a apporté des clarifications en ce qui concerne la question de la levée totale du confinement à domicile décidée dernièrement par le gouvernement. Selon le communiqué, les procédures de la levée des mesures du confinement à domicile ne sont applicables que pour le mouvement des personnes. Les transports publics urbains et interurbains, les activités commerciales concernées par la fermeture, tels que cafés, restaurants, fastfoods et pizzerias, bains et douches publics, salons de coiffure pour les deux sexes, magasins de vêtements et de chaussures, marchés hebdomadaires ne sont pas concernés par la reprise des activités. Par la même occasion, la wilaya de Tindouf exhorte les citoyens à poursuivre les efforts déployés en matière de respect des mesures d'hygiène, de l'obligation du port de masque de protection, de distanciation sociale et de l'ensemble des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire à l'effet de contribuer à la rupture de la chaîne de propagation du Covid-19.