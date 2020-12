TINDOUF : La police organise une journée pédagogique au profit des malentendants

A l’occasion de la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques fêtée le 3 décembre de chaque année, la sûreté de wilaya de Tindouf a organisé une journée pédagogique intitulée « Les bons comportements pour lutter contre la pandémie Coronavirus » à l’École des enfants malentendants de Tindouf Lotfi en coordination avec la Direction de l’activité sociale. A travers cette journée pédagogique, la Direction générale de la sûreté nationale rend hommage aux efforts de l’équipe de protection des personnes vulnérables afin d’assurer l’optimum et le bien de cette frange de la société, plus particulièrement les handicapés, et introduire les mécanismes de police liés à la protection des enfants, qu’ils soient victimes en danger ou délinquants. La sûreté nationale veille 24/24 heures et continue à protéger les enfants handicapés contre tous les risques. Elle met le numéro vert 104 à la disposition des citoyens pour signaler tout risque matériel ou moral encouru par les personnes aux besoins spécifiques. Au cours de cette journée pédagogique, des dépliants relatifs à l’initiative, de petites affiches, des masques de protection sanitaires et des cadeaux symboliques ont été distribués à tous les participants ; enfants et accompagnateurs.