TINDOUF : Deux dealers arrêtés et un troisième en fuite

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf ont exploité un renseignement faisant état de l’activité suspecte de trois individus circulant à bord d’un véhicule tout terrain de marque Toyota Hilux. Au moment de leur interpellation, un d’entre eux a mis pied à terre et a pris la fuite. La fouille a permis de saisir 5 plaquettes d’un poids global de 455 g. Les deux individus interpellés, en l’occurrence M.M et M.M.A, respectivement âgés de 23 et 24 ans ont été présentés près devant le procureur de la République près le tribunal de Tindouf qui les a déférés devant le juge d’instruction. Ce dernier les a placés en détention préventive en attendant leur comparution devant le juge pour détention et vente de drogues.