TINDOUF : Découverte d'une cache d'armes et de munitions

Une cache d'armes et de munitions a été découverte, hier, par les éléments de l'armée nationale populaire (ANP) au cours d'une opération de ratissage à Tindouf a indiqué hier, un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation d'informations, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée le 20 décembre 2018, à Tindouf/3e RM, une cache d'armes contenant un (01) fusil à répétition, un(01) pistolet automatique et un (01) chargeur garnis", précise la même source.