TINDOUF : Arrestation d’un ressortissant étranger activement recherché

Les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf viennent d’arrêter un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tindouf, cet individu répondant aux initiales S.S.S, un ressortissant étranger âgé de 31 ans a été d’abord interpellé dans le cadre de mandat d’arrêt et d’amener ordonnés par le juge suite à sa condamnation dans une affaire de coups et blessures volontaires, CBV. L’exploitation du fichier des personnes recherchées sur décision de la justice a révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour son appartenance à une bande criminelle spécialisée dans la détention, l’acheminement et le trafic de drogues. Il serait aussi poursuivi pour faux et usage de faux dans des documents administratifs. La procédure de sa tradition devant les autorités judiciaires est en cours.