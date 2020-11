TINDOUF : 2 binationaux condamnés à 12 ans de prison pour vente de drogues

Le tribunal de Tindouf vient de condamner deux individus portant la double nationalité à la peine de 12 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 millions de cts pour détention et vente de drogues. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Tindouf, c'est à la base de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’activité suspecte de deux individus roulant à bord d’un véhicule de tourisme de marque « Mercedes » que les éléments de la 2ème sûreté urbaine ont entrepris des recherches qui ont abouti à la localisation des suspects. La fouille du véhicule a permis de saisir une quantité de kif traité pesant 1 kg et 269 g soigneusement dissimulée sous le capot. Les mis en causes dans cette affaire, K.A et A.A respectivement âgés de 24 et 22 ans sont porteurs de la double nationalité algérienne et sahraouie, précise le communiqué.