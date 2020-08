TINDOUF : 18 mois de prison et 10 millions d'amende pour cambriolage

Le tribunal de Tindouf vient de condamner, mercredi dernier, l'auteur d'un cambriolage à 18 mois de prison ferme assortis d'une amende de 100 000 DA et à placer son acolyte âgé de 16 ans par le juge pour mineurs dans le centre de protection de l'enfance. Le communiqué de la cellule de communication, relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf, indique que les mis en cause, en l’occurrence B.S âgé de 19 ans et Y.Y né en 2004 ont comparu devant le juge pour formation d'une bande criminelle, de vol commis de nuit, récidive, agression et casse dont ils faisaient l’objet de recherches suite aux nombreuses plaintes déposées par les victimes de leurs méfaits perpétrés de nuit.