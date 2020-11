TIN ZAOUATINE (TAMANRASSET) : Un terroriste armé se rend aux autorités militaires

Un terroriste, en possession notamment d'un lance-roquettes et d'un fusil mitrailleur, s’est rendu, dimanche, aux autorités militaires à Tin Zaouatine en 6ème Région militaire, a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité, un terroriste s’est rendu, dimanche 29 novembre 2020, aux autorités militaires à Tin Zaouatine en 6ème Région militaire", précise la même source. Il s’agit du dénommé "Ben Khia Aïssa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2018 au niveau des frontières maliennes", relève le communiqué, ajoutant que "ledit criminel avait en sa possession un lance-roquettes RPG-2 et trois (3) roquettes, un (1) fusil mitrailleur de type G3 et un (1) chargeur de munitions garni". "Cette opération réitère, encore une fois, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire et son engagement sur le terrain afin de venir à bout du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la sérénité à travers l'ensemble du territoire national", conclut le MDN.