TILMOUNI (SIDI BEL ABBES) : Les habitants du nouveau pôle urbain appellent au secours

A Tilmouni, 12 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, les habitants des 2000 logements, sis au nouveau pôle urbain, se voient déjà confrontés à de graves difficultés sociales, notamment en matière de subsistance. "En ces jours d'un confinement sanitaire partiel observé depuis environ 10 jours, nous, conducteurs de taxis ,d'autobus de transport collectif et autres clandestins, nous sommes rendus compte que cela s'est répercuté négativement sur notre situation sociale laquelle semble se dégrader de jour en jour, nous laissant livrés à nous-mêmes, dans les affres d'un chômage endémique sans précédent, diront des pères de familles apparemment mécontents. D'autres maçons, couvreurs et manouvriers partagent le même avis:" Après cette courte période de "restriction", passée à la maison, en raison de la pandémie du Covid-19 qui nous fait craindre le pire, nous traversons actuellement une piteuse situation sociale, ne sachant à quel saint nous vouer ou nous dévouer pour subvenir aux besoins de nos enfants"! Et de renchérir : ''Ayant respecté scrupuleusement les instructions du président de la République ,en examinant ce confinement partiel pour freiner cette épidémie, nous nous retrouvons malheureusement dans la détresse et le dénuement. C'est le revers de la médaille ".