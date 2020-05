TIGHENNIF (MASCARA) : Voilà que le citoyen revient sur ses revendications

Avec l’ouverture des commerces, coiffeurs et bains, tout le monde s’est plaint au vu de ce qui se passe à l’intérieur des magasins où l’on sent une odeur de bain, l’odeur de la sueur à lesquelles étaient exposés les enfants, les même personnes commencent aujourd’hui à se plaindre et veulent que l’Etat ferme ces commerces. Et durant ces jours passés combien y a-t-il eu de personnes contaminées ? Le résultat va sans doute paraitre dans quelques jours espérant que la pandémie n’aura pas touché d’autres innocents, en particulier les enfants que trainaient leurs parents d’un magasin à l’autre à la recherche d’habits. Le lieu dit Mdina Djedid a été envahi pendant au moins quatre jours du jeudi au samedi, les gens venaient de tous les coins et sans la moindre précaution de protection, on a vu les gens de Rahouia, Takhmaret, Bahloul pour les hors wilaya, Hachem, Oued El Abtal, Ghriss, Oued Taria, El Bordj et le reste. Le confinement n’a pas été respecté alors que notre Wilaya enregistre toujours des cas de Coronavirus. Les gens de Tighennif veulent l’application du confinement et que les commerces soient fermés, les gens ne peuvent a eux seules appliqués les mesures de sécurité.