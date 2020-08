TIGHENNIF (MASCARA) : Une décharge sauvage à la sortie sud de la ville

Au moment où l’Etat consacre tant d’efforts pour éradiquer les dépotoirs sauvages qui ont un effet néfaste sur l’environnement, un dépotoir sauvage est entrain de prendre des dimensions alarmantes à la sortie Sud de la ville, en allant vers les douars de Kechachi et Zaaguine, où deux oliveraies sont complètement envahies. Le propriétaire de l’Oliveraie a même procédé à un sillage du verger, mais les voisins ont tout simplement arrachés les piquets et continuent à déverser leurs ordures prés de l’oliveraie et ses alentours. L’environnement est ouvertement agressé par les habitants du quartier dit Hai Messakine ; durant les journées où il y a le vent. Notons que les vents du nord emportent les ordures et les odeurs vers le CEM Sidi Athmane, la mosquée du quartier et les habitations en bordure. Les citoyens manquant de civisme se permettent de jeter leurs ordures tout le long des routes qui mènent vers les douars de Kechachi et Zaaguine, donnant une image de désolation. Devant cet état de fait, on sent l’agression de l’environnement, au vu des sachets en plastique qui envahissent les vergers. Les élus doivent prendre acte de cette situation.