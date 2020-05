TIGHENNIF (MASCARA) : Un jeune poignardé au marché de gros des fruits et légumes

On apprend de source bien informée qu’un jeune homme a été mortellement poignardé par un autre jeune au niveau du marché de gros des fruits et légumes, après une dispute verbale qui a dégénéré pour arriver aux mains. La victime a reçu un coup de poignard qui était fatale. Une enquête a été ouverte sur place et le mis en cause fut arrêté et demeure en détention en attendant qu’il soit mis à la disposition de la justice. Au niveau des marchés de gros de Mascara règne une insécurité, tous les commerçants se plaignent du comportement de certains individus qui imposent leur diktat, un moyen pour gagner de l’argent.