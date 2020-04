TIGHENNIF (MASCARA) : Un coiffeur récidiviste embarque pour violation du confinement

Un coiffeur au niveau de la ville de Tighennif dans la wilaya de Mascara a violé les consignes du confinement en ouvrant sa boutique. Il fut sommé par les policiers de fermer son local, mais celui-ci rouspéta devant les hommes de lois et fut embarqué au siège de la Sureté de daïra ainsi que les personnes qui se trouvaient dans la boutique avec lui au moment de la visite des policiers. Le coiffeur avance devant les policiers que sa boutique est fermée depuis plus de 10 jours et qu’il n’a pas trouvé de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Ses arguments n’étaient pas convaincants à un moment pareil où la santé du citoyen passe avant tout.