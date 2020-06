TIGHENNIF (MASCARA) : Suicide par pendaison à la daïra

Un cinquantenaire, gardien à la daïra de Tighennif, marié et père de famille s’est suicidé par pendaison au niveau de son lieu de travail durant la nuit du 7 au 8 juin 2020. La victime nous dit-on a déjà fait d’autres tentatives de suicide. Selon son entourage, il présente des déficiences psychologiques. Le corps de la victime a été découvert par ses collègues au bout d’une corde le matin et fut transporté à la morgue de l’hôpital de Tighennif et une enquête fut ouverte par les services compétents pour élucider les causes exactes de cette mort.