TIGHENNIF (MASCARA) : Rassemblement d’ouvriers à l’entrée de la ville

Un rassemblement permanant d’ouvriers est constaté à l’entrée de la ville de Tighennif, où des ouvriers venus de tous les douars de la commune même hors de la wilaya, se donnent rendez vous très tôt le matin pour chercher un travail auprès des fellahs. Ces ouvriers viennent d’Ain Farah, de Sidi Djilali Benamar (Tiaret), de Takhmaret (Tiaret), Baloul (Saida), Oued El Abtal, Hachem, Zelamta et autres localités. Ces personnes sont exposées au risque de la contamination et peuvent contaminer d’autres personnes. La daïra de Tighennif devait prendre les mesures nécessaires et faire déloger ces personnes, par mesure de précaution en ces temps de crise sanitaire.