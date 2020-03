TIGHENNIF (MASCARA) : Prés de 08 quintaux de viandes blanches saisis

Dans le cadre de leur lutte contre le commerce anarchique, et en vue de préserver la santé du consommateur, les éléments de la brigade de Police Judiciaire de sûreté de Daïra de Tighennif ont saisi une importante quantité de viandes blanches et d’abats de volailles impropres à la consommation, suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un individu transportait une quantité de viandes blanches à l’effet de la livrer aux commerces classés et restaurants à travers la ville de Tighennif. Les patrouilles de police ont été intensifiées, ce qui a permis d’immobiliser le véhicule suspect. Le contrôle dudit véhicule a révélé le chargement de 07 quintaux et 60kg de viandes blanches et 84,7 kg d’abats de volailles. Il s’est avéré après coordination avec les services compétents que ces produits étaient impropres à la consommation en raison de l’absence des conditions d’hygiène et de stockage, en plus de leur transport à bord d’un véhicule inadapté, ce qui constitue un risque pour la santé du consommateur. La marchandise en question a été détruite, alors que les procédures légales ont été prises à l’encontre du contrevenant et transmises à la justice.