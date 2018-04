TIGHENNIF (MASCARA) : Les habitants du douar Megadiche bloquent la RN 91

N’ayant pas reçu l’eau pendant plus de vingt trois jours, les habitants du douar Mégadiche dans la commune de Tighennif ont bloqué la RN 91 a hauteur du lieu dit Sidi Ali Bensaad durant toute la journée du 9 Avril 2018 avec une liste de revendications à la main, ils ont demandé la présence du wali. Le premier responsable pris par d’autres missions, un responsable de la wilaya a été dépêché sur les lieux où on lui a présenté une liste de revendications sur laquelle on pouvait lire, la désignation d’un agent pour gérer l’eau au niveau de la localité, le mur d’enceinte du cimetière, la révision de la liste de l’aide à l’habitat rural, les dos d’ânes pour protéger les écoliers et l’aménagement du château d’eau qui se trouve dans un état de dégradation avancé. La RN 91 qui est une route nationale à grande circulation pendant toute la matinée, les automobilistes et en particulier les Bus de transport de voyageurs assurant la ligne Oued El Abtal-Mascara faisaient le tour par la Commune de Sehalia pour rejoindre Sbaihia et continuent vers Oued El Abtal. Le wali de Mascara a toujours dit aux populations de la wilaya de ne plus faire des routes leurs armes, la route est destinée à tous, il y a des malades, des étudiants et autres personnes qui ont des déplacements d’urgence, la revendication doit se faire au niveau de la Daïra ou de la wilaya et les routes doivent répondre à leurs missions. Le wali disait durant ses sorties qu’ils ne répondront pas aux gens qui prennent la route comme arme, pour libérer la route, il peut avoir recours à la force publique.