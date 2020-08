TIGHENNIF (MASCARA) : Les douars Trara et Hamamda marginalisés

Les habitants des douars Trara et Hamamda relevant de la commune de Tighennif, font appel aux autorités locales et de wilaya pour paver la route menant à la ville de Tighennif, et ce afin de permettre d'abord aux agriculteurs, de transporter leurs produits agricoles. D’un autre côté aussi, les commerçants refusent l'accès aux douars en raison de l'usure de la route. Les habitants parlent aussi des difficultés de transporter un malade ou même une femme pour accoucher, et ce, pour les mêmes raisons, à savoir : le refus des propriétaires de véhicules de le faire. Les élèves éprouvent également de grandes difficultés à rejoindre leurs écoles, à cause du manque de transport scolaire et la construction d'un établissement scolaire primaire dans les deux douars, est devenue une préoccupation pour les parents. Le manque de canaux d'assainissement et l'absence d'eau pendant plus de 15 jours s'ajoutent à leur souffrance et à leur dépendance des camions citernes pour pouvoir s’en approvisionner, ce qui leur coute des dépenses supplémentaires, surtout en cette période estivale. S'ajoute à cela l'absence du gaz naturel malgré le passage de son réseau non loin de leurs douars. Les habitants de Hamamda déplorent le faible débit du courant électrique et de sa coupure complètement chez certains d'entre eux, ce qui les inquiète pour leurs appareils électroménagers.