TIGHENNIF (MASCARA) : Le cimetière de Chouhada de douar Kechachi profané

Le cimetière des Chouhada de Douar Kechachi qui compte 22 chahid, se trouve dans un état de dégradation avancée. En effet, le cimetière en question se trouve à l'intérieur du douar et il est sans clôture. L’APC a procédé a la construction de deux murs qui n’ont pas droit d’existence puisqu’ils ne servent à rien, soit un mur de trois mètres à l’entrée du cimetière et un autre mur du coté bas, sans aucune clôture, même pas un grillage. Plusieurs tombes sont profanées, on ne sait pas si c’est un acte criminel ou simplement des gestes d’enfants, mais la dégradation est visible, les élus n’ont jamais réagi à un tel acte. Ce cimetière devait en principe bénéficier du respect qui lui revient grâce aux personnes mortes qu’il abrite. Peut être que l’appel des citoyens sera entendu par les autorités de la daïra.