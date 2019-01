TIGHENNIF (MASCARA) : La bouteille de gaz vendue à 250 Da

La Daïra de Tighennif enregistre durant ces journées froides, un manque de gaz butane, les dépositaires livrent leurs marchandises en cours de route aux éleveurs de volaille, laissant les citoyens dans le besoin, la bouteille de gaz butane, on la trouve dans les douars, mais dans la ville, les gens qui n’ont pas le gaz naturel, rencontrent un problème pour s’approvisionner en gaz butane. Si Mohamed, un retraité disait « j’ai parcouru l’ensemble des stations d’essence qui servent le gaz Butane, les commerçants de la ville cachent la bouteille de butane pour la vendre aux gens qui payent les 250 dinars sans demander de compte, pour le reste on avance qu’il n’y aurait aucun stock au niveau de Naftal, ou alors, c’est la livraison qui fait défaut pour nous » or que c’est faux, la livraison se fait normalement et les dépositaires cherchent à créer la crise pour augmenter les prix en ces journées froides.