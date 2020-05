TIGHENNIF (MASCARA) : L'EPSP d'Oued-El-Abtal honore ses travailleurs

Comme elle le fait à chaque occasion, et cette fois sous le slogan "merci pour vos sacrifices", et à l'occasion de la fête des travailleurs, la direction de l'établissement public de santé de proximité d'Oued-El-Abtal, dont le siège se trouve à Tighennif, avec le concours de la commission des œuvres sociales dudit établissement, a honoré certains de ses travailleurs retraités et d'autres toujours en fonction. Le président de la commission des œuvres sociales, M. Bouaksa Abdelkader, a décrit l'évènement comme une touche de reconnaissance des efforts fournis par tout un chacun au service du malade et surtout en cette période de lutte contre le coronavirus.