TIGHENNIF (MASCARA) : Deux arrestations et saisie de kif et psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, les éléments de la Brigade de la PJ de la Sureté de daïra de Tighennif ont neutralisé 02 trafiquants avec la saisie de 490 comprimés hallucinogènes et de 43,4 grammes de kif traité ainsi qu’ une somme d’argent relevant du trafic illicite, et ce, lors de deux descentes. En effet, la première opération a permis d’arrêter un trafiquant âgé de 25 ans, suite à l’exploitation de renseignements au sujet de son activité illicite au niveau de son domicile familial situé à la cité El Gueitna. Les mesures légales ont été prises pour la perquisition du domicile en question, ce qui a permis de saisir dans le garage, une quantité de 490 comprimés hallucinogènes de type ‘’Pregabaline’’, une somme d’argent et deux armes blanches prohibées. De plus, les éléments de la brigade ont arrêté lors d’une seconde descente un second trafiquant âgé de 39 ans, après avoir été placé sous surveillance. Le suspect se trouvait en flagrant délit de détention d’une quantité de 6,2 grammes de kif traité en forme de morceaux préparés à la vente, et d’une somme d’argent. Le domicile du suspect a ensuite été perquisitionné, ce qui a permis de mettre la main sur une autre quantité de 37,2 grammes de kif traité et d’une somme d’argent, soit un total de 43,4 grammes saisis. Les procédures légales nécessaires ont été prises à l’encontre des deux suspects qui ont été présentés devant la justice.