TIGHENNIF (MASCARA) : Des arrestations et saisie de stupéfiants et psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la Brigade de la PJ de la Sureté de daïra de Tighennif ont neutralisé 05 trafiquants âgés entre 24 et 39 ans, avec la saisie d’une quantité de 16,9 grammes de kif traité et 42 comprimés hallucinogènes, ainsi que des armes blanches prohibées, et ce, lors de descentes distinctes à travers les quartiers de la ville de Tighennif. En effet, les policiers de la Brigade ont arrêté les suspects après exploitation de renseignements au sujet de leur activité illicite à proximité de leurs lieux de résidence. Le premier suspect a été arrêté au niveau de la cité de la Réconciliation, pris en flagrant délit en possession de 19 comprimés de ‘’Lysanxia’’. Un autre mis en cause a été arrêté au niveau de la cité 240 logements en possession de 10 comprimés de ‘’Lysanxia,’’ d’une somme d’argent et d’une paire de ciseaux utilisée dans la préparation à la vente de ces substances. De plus, les mêmes éléments de la brigade ont arrêté un troisième trafiquant avec la saisie de 13 comprimés de ‘’Lyrica’’ et d’une somme d’argent, revenu de ce trafic illicite. Dans le même contexte de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les éléments de la police du même service ont réussi à arrêter deux trafiquants, l’un d’eux en possession de 10,1 grammes de kif traité, alors que le second avait en sa possession 6,8 grammes de ce poison et d’une somme d’argent. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des suspects, en vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice.