TIGHENNIF (MASCARA) : Démantèlement d’un réseau de trafic d’ordonnances médicales

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Tighennif, à Mascara ont réussi à démanteler une bande criminelle composée de neuf personnes, dont une femme, après qu'ils aient appréhendé cette dernière en compagnie d'un homme s'adonnant à la vente illicite des comprimés hallucinogènes, qu'ils se procuraient en utilisant des ordonnances falsifiées. Ils furent arrêtés et le véhicule utilisé dans cette pratique saisi ainsi qu'une somme d'argent s'élevant à 17 millions de centimes. L'enquête menée auprès d'eux a conduit à l'identification du reste du groupe et à l'arrestation de trois suspects et la saisie des supports utilisés dans la contrefaçon, dont deux unités centrales, une imprimante, un scanner, en plus du matériel de bureau, ainsi que des transcriptions officielles et des faux papiers d'identité. Les cinq suspects arrêtés, ont été présentés devant la justice, tandis que les quatre autres sont en fuite.