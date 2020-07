TIGHENNIF (MASCARA) : Baisse des cas d’infection au coronavirus

Le Dr Belghali, spécialiste en épidémiologie et médecine préventive à Mascara, a souligné que la situation épidémiologique dans la daïra de Tighennif connait actuellement une stabilité, où une diminution du nombre a été enregistrée, après que la daïra de Tighennif dans la wilaya de Mascara avait été considérée comme l'un des principaux foyers de propagation du Coronavirus. Ce résultat positif est dû, selon le Dr Belghali, après une émergence récente de prise de conscience du citoyen conscient de la gravité de la situation dans la région. Le médecin ajoute que l’engagement d’une majeure partie de la population est dû au respect des mesures préventives et la distanciation sociale. Il indique dans le même sens que si la prise de conscience citoyenne se poursuit ainsi, la ville finira par se débarrasser de l’épidémie. D’autre part M. Belghali a révélé que le plus grand nombre de cas du Covid 19 admis dans les services hospitaliers de Tighennif est issu des communes d’El Bordj –Sidi Kada et Oued El Abtal, ce qui fait de ces trois régions des foyers de l'épidémie. Le spécialiste ajoute que les citoyens de ces zones devraient respecter toutes les mesures préventives à savoir : l'usage des bavettes de protection et la distanciation sociale en particulier.