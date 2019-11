TIGHENNIF (MASCARA) : Arrestation de trafiquants de psychotropes dont une femme

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de Daïra de Tighennif, ont réussi à arrêter trois trafiquants âgés entre 22 et 35 ans, dont une femme, avec la saisie d’une quantité de 520 comprimés de type Pregabaline, ainsi que d’une somme d’argent, revenu de cette activité illégale. L’arrestation a eu lieu, suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux services de la Sûreté de Daïra indiquant que le suspect âgé de 27 ans stockait une quantité de substances psychotropes à son domicile familial dans un quartier du centre-ville de Tighennif, à l’effet de la revendre . Les éléments de la Brigade ont procédé à la perquisition du domicile en question, ce qui a permis d’arrêter le mis en cause avec une femme, en flagrant délit de détention d’une quantité globale de 520 comprimés de type Pregabaline , ainsi qu’une somme d’argent revenu du trafic illicite. Les deux suspects ont alors été conduits au siège de la Sûreté de Daïra, où l’enquête a permis d’identifier et d’arrêter une troisième personne. Une fois, les procédures de l’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle, ils ont été présentés devant la justice.