TIGHENNIF (MASCARA) : Arrestation de 3 dealers et saisie de 4 plaquettes de kif

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra de Tighennif ont réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs, âgés entre 36 et 49 ans, avec la saisie d’une quantité de 252 grammes de kif traité et d’une somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce, lors d’une descente au niveau d’une rue de la ville de Tighennif, après une surveillance de deux suspects âgés de 36 et 37 ans qui se trouvaient à bord d’une moto. Les éléments de la Brigade ont réussi à arrêter l’un d’eux en flagrant délit de détention de deux plaquettes de kif traité pesant 177,8 grammes et d’une somme d’argent, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite. Le suspect a été conduit au siège de la Sureté de Daïra où une enquête a été ouverte, durant laquelle son domicile a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir deux autres plaquettes de kif traité pesant 174,8 grammes, soit un total de 252,6 grammes saisis. La suite de l’enquête a permis aussi d’arrêter le suspect qui se trouvait en fuite. Les éléments de la brigade ont réussi aussi à identifier et arrêter leur fournisseur. Une fois les procédures d’enquête accomplies, les trois suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.