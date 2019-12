TIGHENNIF (MASCARA) : Arrestation d’un dealer et saisie de 168 psychotropes

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant âgé de 20 ans, avec la saisie d’une quantité de 168 comprimés hallucinogènes de divers types, ainsi qu’une quantité de kif traité et une somme d’argent, revenu de ce trafic illicite. L’arrestation a eu lieu suite à une descente effectuée au niveau d’un quartier de la ville de Tighennif après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illégale du suspect qui utilisait son domicile familial pour stocker et revendre ces substances toxiques. Les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition du domicile du suspect, ce qui a permis de l’arrêter et de mettre la main sur 168 comprimés hallucinogènes de divers types, ainsi qu’une quantité de 2,9 grammes de kif traité, d’un cutter et d’une somme d’argent. Le mis en cause a donc été conduit au siège de la Sûreté de daïra où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle, il a été présenté par devant la justice qui a ordonné son placement en détention.