TIGHENNIF (MASCARA) : 4 arrestations et saisie d’hallucinogènes et de kif

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Tighennif ont réussi à arrêter quatre trafiquants de stupéfiants lors d'une descente dans un des quartiers de la ville de Tighennif. Exploitant des informations, quant l'activité illicite d'un individu âgé de 20 ans, appréhendé en flagrant délit de remise de quelque chose de suspect à un autre individu, qui fut immédiatement arrêté en possession de comprimés hallucinogènes. La perquisition du domicile du premier suspect a permis son arrestation et la saisie de 76 comprimés hallucinogènes et 2,3 grammes de kif traité ainsi qu'une somme d'argent et une arme blanche prohibée. L’enquête a permis aussi l'identification et l'arrestation de deux autres suspects, et c'est ainsi que les quatre mis en cause ont été présentés devant la justice.