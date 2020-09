TIGHENNIF (MASCARA) : 10 arrestations et récupération de bijoux volés

Les éléments de la Brigade de la police Judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Tighennif à Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de 13 individus, âgés entre 18 et 45 ans, spécialisés dans les cambriolages de locaux commerciaux, et ce suite à une plainte parvenue à ce corps de sécurité, déposée par une victime indiquant que son local commercial, à savoir : une bijouterie, a été cambriolée par des individus inconnus qui ont ciblé une quantité de bijoux en métal jaune. Les policiers ont alors ouvert une enquête ayant abouti après des investigations minutieuses et exploitation des vidéos de surveillance du local en question, à identifier les suspects et à arrêter dix d’entre eux, avec la récupération d’une quantité de bijoux volée, représentant 368 grammes ainsi qu’une somme d’argent de plus de 13 millions de centimes, revenu du vol, ainsi que la saisie de trois véhicules utilisés dans le méfait. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des mis en cause arrêtés en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice, alors que trois autres se trouvent en fuite.