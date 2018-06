TIGHENNIF : 3 dealers de stupéfiants arrêtés

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la Sureté de Daïra de Tighennif ont réussi à neutraliser trois dealers âgés entre 22 et 46 ans avec la saisie d’une quantité de kif traité et de comprimés de psychotropes ainsi qu’une somme d’argent, revenu de cette activité illicite. L’arrestation a eu lieu suite à des descentes diverses effectuées à travers les rues de la ville de Tighennif. La première a permis d’arrêter un dealer de psychotropes âgé de 33 ans lors de patrouilles de sécurité. L’attention des policiers a été attirée par le suspect à proximité d’une cafétéria. Il a alors été approché et soumis à la fouille au corps, ce qui a permis de retrouver en sa possession 08 comprimés et une somme d’argent. Par ailleurs, les éléments de la brigade ont réussi à arrêter deux autres individus âgés de 39 et 46 ans qui se trouvaient à bord de leurs véhicules. L’un d’eux avait en sa possession une quantité de 5,1 grammes de kif traité et une somme d’argent, tandis que le second se trouvait en possession de 6,3 grammes et une somme d’argent, soit un total de 11,4 grammes de kif traité et 08 comprimés de psychotropes et des sommes d’argent saisis. Les trois suspects ont été conduits au siège de la Sureté de Daïra où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice