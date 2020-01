TIGDITT (MOSTAGANEM) : Les parents d'élèves demandent la réhabilitation de l’école ‘’Benkhedda’’

L’école primaire Benkhedda située au niveau du quartier antique de Tigditt à Mostaganem nécessite des travaux d’aménagement, vu son état. Cette infrastructure mérite d’être prise en charge et rénovée pour permettre une meilleure scolarisation aux élèves. Notons que cet établissement scolaire datant de l’époque coloniale compte un effectif de 450 élèves, lesquels devraient être dans une école possédant des commodités. Il s’avère que l'état de cette école se trouve dans un état de dégradation avancée, ses murs sont complètement lézardés, car cette école manque d’entretien et la rénovation de toutes les structures pour assurer la sécurité des élèves à l’intérieur de cette institution par la réfection des rampes d’escaliers et la réparation du préau du 1er étage ainsi que l’amélioration des conditions d’hygiène. Face à cette situation, plusieurs citoyens et parents d’élèves ont lancé récemment un appel aux autorités locales et à la direction de l’éducation afin d’intervenir pour le réaménagement et la réfection de l’école en question.