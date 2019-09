TIGDITT (MOSTAGANEM) : Cité des 196 logements: un quartier qui manque de tout !

C’est en ces termes que les résidents de la cité des 196 logements de Tigditt qualifient la situation qui caractérise les lieux qu’ils occupent. Ainsi, ces derniers viennent tout récemment faire entendre leur inquiétude face aux nombreux problèmes qu’ils endurent, à savoir : l’état d’insalubrité et le manque de propreté de l’environnement où l’incivisme est remarquable à plus d’un titre. D’autre part, ils signalent, également, le manque d’espaces verts et l’aménagement d’espaces de loisirs de proximité notamment les infrastructures, équipements sportifs et autres. Leur nécessité au soutien des loisirs et saines occupations aux nombreux jeunes n’est plus à démonter, ont-ils indiqués car ce quartier qui semble totalement oublié depuis des lustres. Pour les riverains, ils se disent inquiets de l’oisiveté dans laquelle leurs enfants sont plongés et il y va de même pour la dégradation de l’environnement qui va crescendo, au fil du temps qui passe. A l’effet de trouver une solution à ces problèmes, ils espèrent que leur message, en direction des autorités locales concernées, soit entendu et pris en charge autant que peut se faire, dans l’intérêt général et leur quartier, en particulier.