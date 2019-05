TIGDITT : Chute mortelle d’une petite fille du 9ème étage

Une petite fille de près de 3 ans est décédée suite à une chute du 9e étage d’un bâtiment AADL à Tigditt à Mostaganem. Le drame s’est produit dans la matinée, au niveau de la cité dite ‘’Chenaoua’’. Selon certaines sources, la petite fille était dans le balcon de l’appartement familial avant qu’elle ne tombe brusquement dans le vide et perde la vie. La victime était âgée d’à peine 3 ans, selon certains témoignages. Une enquête a été ouverte par la police, pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a provoqué émoi et consternation auprès des proches et de la population locale.