TIARET : Vers la création d'une école supérieure de l'agriculture

En effet, des bretelles de réflexion autour des thèmes: Sécurité alimentaire et relever les défis du siècle, en répondant à toutes les exigences actuelles, se sont bien illustrées, lors de la visite du wali, en compagnie de responsables locaux, dont le directeur des services agricoles, et la satisfaction a été partagée entre tous les visiteurs des stands de produits agricoles, en notant que la salle omnisports "Belarbi Abdallah", a abrité ces festivités, qui ont été d'un impact salutaire pour certaines franges de voir de très près, le reflet de la vocation de la région, qui demeure éternellement: Agro-pastorale. Cependant, le stand qui a brillé en star, a été celui réservé aux professeurs chercheurs de l'université "Ibn-Khaldoun" .Dans ce contexte, l’exposé du professeur chercheur, Mr Allaoui Tayeb, ,chef du laboratoire de génie informatique et énergétique, s’est axé sur la présentation d'un modèle réduit de maisons intelligentes en plasticulture, qui s'appuie sur les nouvelles technologies de pointe, connues sous le nom: I.O.T(internet of things) qui permet à tout usager de commander de loin et de n'importe quel lieu du monde, la maîtrise des conditions(lumière, aération, chaleur...etc).Ce projet ambitieux et économique, s’envisage dans le cadre d’une convention entre l'université "Ibn-Khaldoun" et d'autres universités de certains pays de l'union européenne, à l'exemple de l'Allemagne, la Bulgarie, Tchécoslovaquie, L’Estonie, en signalant que cette convention, est connue sous le nom de: C.U.P.A.G.I.S.Le 2eme volet de l'exposé du professeur chercheur, s’est axé autour des activités et des recherches dont les desseins visent la valorisation de la qualité des céréales et l'autosuffisance en ce produit vital. En ce sens, l’intervention du professeur chercheur au niveau du laboratoire d'agriculture et de technologies de nutrition, Mr Adda Ahmed, a été salutaire, compte tenu de la proposition pertinente relative à l'épanouissement de l'agriculture «intelligente" qui demeure, étroitement fonctionnelle avec la création d'une banque de semences et en bon entendeur, le wali, sous un regard médiateur et satisfait, a émis un «OK», digne de se tailler un rang dans la conscience du temps, se mariant aux propositions des professeurs chercheurs dont l'objectif originel est d'aller vers la création d'une école nationale supérieure d'agriculture de précision. Les espaces de réflexion ont atteint leur maturation et la balle est dans le camp du gouvernement, qui certainement, révélera ses satisfactions envers ces recherches qui viennent comme une bouffée d'oxygène, pour une région, longtemps délaissée voire, opprimée de sa réelle vocation.