TIARET : Une tranchée non signalée, à l’origine d’un accident

Le tronçon reliant la localité de Tazeka au chef-lieu de commune Takhemaret et relevant de la RN14 a été le théâtre d’une très grande panique suite à un accident qui a fait éviter une véritable catastrophe aux usagers de la RN14. En effet, ce samedi 23 décembre 2017 aux environs de 21h30mn, une personne à bord d’une voiture de marque "Hilux" et sans s’apercevoir s’est retrouvée avec sa voiture dans une grande tranchée et laquelle a été creusée auparavant par une entreprise en vue d’un grand raccordement d’une canalisation d’eaux usées. L’entreprise a oublié de mettre des plaques de signalisation et s’est suffi à placarder juste une notice qui ne permet aucunement la bonne visibilité en période nocturne. Cette tranchée nous dit-on est profonde de près de 3 mètres et traversant le large de la RN14 et bienheureusement le chauffeur est sorti indemne, cependant, la voiture a subi de gros dégâts et il a fallu l’intervention très musclée des éléments de la protection civile ayant fait recours à des engins pour faire sortir le véhicule endommagé. Le chauffeur en urgence et en compagnie de certains citoyens se sont déplacés au siège de l’APC et ont apporté des plaques pour orienter les usagers de cette route qui connait un grand trafic de jour comme de nuit. Cette entreprise, faudrait-il le rappeler est en cours de réalisation d’un grand projet aurait pris au sérieux la vie des usagers de ce tronçon. Malheureusement, ce n’est pas le cas et pour l’heure et selon des sources sécuritaires proches de cet épineux dossier, la responsabilité est partagée par plusieurs secteurs et une enquête très profonde est menée par les services de police relevant de la sûreté extra-muros de Takhemaret à 100 km du chef-lieu de wilaya Tiaret.