TIARET : Une tragique collision fait un mort et 7 blessés

Jeudi,12 décembre 2019, aux environs de 18h20 mn, le tronçon routier, reliant la localité d'Ain-Meriem à la commune de Sidi Haoues, à quelque 35 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d'un tragique accident, illustré par une collision de plein fouet, entre 2 véhicules légers, l'un de marque "Passat" à son bord ,une famille de 5 membres et l'autre, une voiture de marque "Toyota Hilux" ,à son bord,3 personnes, apprend-on auprès d'une source très proche de cet accident. La source ajoute que le choc était très violent et que les éléments de la protection civile, informés tardivement, ont eu beaucoup de difficultés à faire sortir les blessés. A ce titre, les 5 membres de la famille: le père, la mère et 3 filles en bas âge, ont fait objet de graves fractures et les 3 personnes qui étaient à bord de la "Toyota" ont fait l’objet de graves fractures quant au chauffeur, il a rendu l’âme. A signaler que tous ces blessés ont été d'urgence évacués vers l’hôpital de Mahdia, précise notre source qui indique que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Mahdia, territorialement compétents, ont ouvert une enquête.