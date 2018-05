TIARET : Une mère de famille se jette du 3ème étage

Aux environs de 10h de ce vendredi 18 mai 2018, une femme âgée de près de 50 ans, mariée et mère de 4 enfants s’est jetée du haut d’une fenêtre d’un logement situé dans un bâtiment relevant de la cité communément appelée "Titanic" eu égard à sa forme rejoignant de près celle d’un bateau (schéma urbanistique).La pauvre victime s’est totalement écrasée la tête au sol et transférée d’urgences vers l’hôpital, elle a rendu l’âme en cours de route. L’information, telle une traînée de poudre a fait le tour de la région et de la ville où toute la population est entrée dans un climat d’inquiétudes et de chagrin étant donné que c’est un vendredi et le 2ème jour du Ramadan. Une enquête est ouverte par les services de la police scientifique relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret.