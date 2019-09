TIARET : Une fosse géante menace la vie de plus de 600 élèves

Une fosse de 40 mètres de long et de 20 mètres de large et d'une profondeur de plus de 5 mètres, soit une superficie de 800 m2 et laquelle a été délaissée par une entreprise de promotion immobilière, est devenue une menace imminente pour plus de 600 élèves, tous scolarisés au sein de l’école "Sassi Abdelkader" qui est distante de 10 mètres de la fosse en question, constate-t-on sur les lieux. Selon des sources généralement bien informées, il s'agirait d'un projet de réalisation d'un quota de logements dans le cadre d'une promotion immobilière et laquelle décision a fait l’objet d'annulation, précisent nos sources qui indiquent que l'entreprise n'a pas honoré ses engagements et a été perdue de vue tout à signaler qu'il n'existe aucune plaque identifiant le projet qui s'est illustré en une fosse géante et le wali bien informé de la situation, aurait demandé l'ouverture d'une enquête. Cette fosse, faudrait-il le rappeler est d'une grande profondeur, a fait réagir les parents d’élèves qui sont en proie à l’inquiétude et plus particulièrement après la diffusion de cette situation sur les réseaux sociaux.