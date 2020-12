TIARET : Une fillette de 7 ans séquestrée pour 6 millions de cts

Pour l'heure, la mise en cause dans cette scabreuse affaire ,se trouve au niveau du bureau du magistrat-instructeur ,près le tribunal de Tiaret, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée .Notre source ajoute que suite à une plainte déposée par une femme ,faisant part de la disparition de sa fille âgée de 7 ans et scolarisée au niveau du quartier "Université" ,les éléments de la police judiciaire, relevant de la 4eme sûreté urbaine, ont ouvert une enquête et ont entamé de profondes investigations .Selon les premiers éléments de l'enquête, les enquêteurs et avec un bon flair d'investigation ,ont quadrillé tous les lieux menant vers le domicile de la petite fille disparue ,en signalant que cette opération de surveillance s'est étalée de 15h jusqu'à 18h30 de ce lundi 14 décembre 2020.Un temps après, un indice a amplifié les soupçons chez les enquêteurs, il s'agit du cartable et de la blouse de la petite fille, qui ont été "énigmatiquement" déposés devant la porte de la femme plaignante et tout près, ,l'on a découvert un bout de papier sur lequel on lisait la mention suivante" on veut une rançon de 6 millions pour libérer votre fille". Juste un temps après ,la voisine dont la porte se trouve juste en face de celle de la plaignante, est sortie de son domicile, en criant ..""j'ai trouvé la fille...elle est là!!! Et sans attendre ,les enquêteurs ont arrêté cette voisine et l'ont placé en garde à vue .Un grand soulagement a été visiblement remarquable chez les voisins ,qui ont condamné cet acte inhumain, dont l'auteur, n'est autre qu'une voisine. L'intervention spectaculaire des policiers en civil de la 4eme sûreté urbaine ,a été vivement saluée par la population et les habitants de ce paisible quartier.