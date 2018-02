TIARET : Une fille se jette du 5ème étage

Ce jeudi 1 février 2018 sera éternellement grave dans la mémoire collective des habitants de la cite"150 logements " à Tiaret et après avoir été témoins d’une scène des plus tragiques et laquelle a semé un climat d émoi, d’horreur et beaucoup d’inquiétude en voyant une fille âgée de 17 ans et qui s est jetée du cinquième étage d’un bâtiment de leur cité. En effet, le choc a été très puissant et le crâne de cette fille en heurtant le sol s’est fracassé et la pauvre fille a rendu l’âme sur le coup apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’’hôpital de Tiaret et une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire territorialement compétents .Pour rappel, le mobile de ce tragique suicide demeure toujours inconnu.