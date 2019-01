TIARET : Une femme incendie le foyer conjugal !

Selon une source généralement bien informée, une femme répondant aux initiales de A.I, âgée de 18 ans, partageant une habitation avec sa belle famille au douar des"Kouwawchas", relevant de la localité de' Zaouia Hadj Kaddar, à quelque 13 km du chef-lieu de commune de Mechraa Sfa,distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 35 kilomètres , et dans un moment d'inattention de tous les membres de la famille,a mis le feu dans une chambre et a rejoint deux personnes inconnues qui l'attendaient, en dehors, à bord d'une voiture de marque "Toyota"(Hilux) et ont pris la fuite vers une destination inconnue. Le feu s'est propagé à 4 autres chambres et n'a rien épargné .Une demi-heure après avoir été informés, les services de protection civile et les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Mechraa Sfa, se sont déplacés sur les lieux et ont pu maîtriser la situation. Cet incendie a causé des dégâts estimés à 23 millions de cts selon le mari K.M, âgé de 29 ans, lequel a déposé une plainte et une enquête d'envergure est actuellement menée par les gendarmes territorialement compétents.