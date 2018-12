TIARET : Une femme condamnée pour charlatanisme

Le magistrat-instructeur près le tribunal de K'sar-chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, et lors d'une audience directe a condamné une femme âgée de 40 ans à 6 ans de prison ferme assortis d'une amende de 100.000 dinars, pour les griefs: charlatanisme et profanation du Saint-Coran, apprend-on auprès d'une source sécuritaire autorisée qui ajoute que suite à des informations ayant parvenues aux services de la sûreté de daïra de K'sar-chellala, faisant part d'une habitation suspecte aux hauteurs de la ville où il s'agit d'une femme qui a reconverti son habitation en un lieu de charlatanisme et à ce titre et bien appuyés d'une perquisition dûment signée par le procureur de la république, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de K'sar-chellala, ont fait passer au peigne fin l'habitation de la mise en cause et ont découvert un livre du coran portant des écrits incompréhensibles ainsi que des plaquettes en cuivre, des feuillets utilisés généralement dans la magie noire et des liquides d'origine inconnue, apprend-on de la même source. Pour rappel, le charlatanisme prend de l’ampleur au sein de la société et la police judiciaire a traité 8 affaires et a interpellé quelque 50 personnes durant l’année en cours.